Tifosi contro Cuadrado 'anti-Juve a festa Inter,via da J-Museum'

"Juan Cuadrado, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'inter, ha preso parte al coro 'Chi non salta bianconero è' saltando e di conseguenza ha messo una pietra tombale sulla sua avventura alla Juventus".

Esordisce così il testo della petizione online lanciata su Change.org da Tommaso Simonato per chiedere che il giocatore sia rimosso del J Museum. In meno di 24 ore dal lancio, l'appello ha già raccolto quasi 1000 firme.

"Il gesto è molto grave perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande. Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare ad un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus", spiegano i tifosi.

"Io ritengo, e penso di parlare per la stragrande maggioranza del popolo juventino, che qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum debba essere rimosso perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia", conclude il promotore.



