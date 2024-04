Grande Torino, uno dei pennoni del 'Fila' intitolato a Erbstein

Venerdì 3 maggio, alle ore 18,30, allo Stadio Filadelfia, uno dei pennoni dello storico impianto granata verrà intitolato a Ernő Egri Erbstein, il direttore tecnico del Grande Torino morto insieme a tutta la squadra il 4 maggio del 1949. La cerimonia si terrà poco prima dell'anticipo di campionato Torino-Bologna e alla vigilia del 75° anniversario della tragedia di Superga.

Il presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Luca Asvisio, ha accolto così la richiesta della figlia di Ernő Egri Erbstein, Susanna Egri, che sarà presente alla cerimonia.

Le facciate dei pennoni del 'Cortile della memoria', che per l'occasione sono stati oggetto di un intervento di ristrutturazione, sono intitolate ai campioni che hanno fatto grande la Storia del Torino - oltre ai nomi degli "Invincibili" morti a Superga, vi sono quelli di altre due figure carismatiche come Giorgio Ferrini e Gigi Meroni - e sono anche dedicate ai campionati vinti nelle stagioni 1927-28 e 1975-76.

Ernő Egri Erbstein plasmò la squadra leggendaria del Grande Torino e la portò alla vittoria nei quattro campionati di calcio successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La Fondazione Stadio Filadelfia è stata costituita con lo scopo di ricostruire il 'tempio' in cui giocò il Grande Torino e farlo diventare la 'Casa del Toro'. Il nuovo complesso è un impianto sportivo dotato di un campo principale in erba e riscaldato con quasi 4.000 posti per il pubblico e di un campo secondario anch'esso in erba e riscaldato. Il progetto completo comprende anche la sede del Museo del Torino e della Leggenda Granata, di cui è stata avviata la fase progettuale.



