Cuneo Pride in corteo il 1° giugno con Natascia Maesi

Il 1° giugno torna il Cuneo Pride.

Il corteo, in programma dalle 15 alle 19, partirà da piazza della Costituzione, per poi proseguire su corso Nizza e piazza Galimberti fino a raggiungere il Parco della Resistenza, già destinazione dell'evento dello scorso anno. L'ospite di quest'anno è Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay, che terrà il discorso finale al monumento alla Resistenza.

Il tema scelto per l'edizione 2024 è "NOI siamo Pride".

"Quest'anno Arcigay Cuneo compie quindici anni dalla sua fondazione ed era doverosa una riflessione sulle attività svolte, i servizi erogati e l'impatto sociale creato sul territorio" commenta la presidente Elisabetta Solazzi. Il corteo è l'atto conclusivo di una serie di eventi organizzati da Arcigay Cuneo, tra cui un'esposizione dedicata alla storia della comunità omosessuale che si terrà a palazzo Santa Croce dal 3 all'11 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA