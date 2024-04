Massime tornano sopra i 20 gradi, maltempo il 1° maggio

Temporanea impennata delle temperature oggi in Piemonte dopo il freddo relativo dei giorni scorsi: nel centro di Torino il termometro è passato dalla massima di 12.5 gradi registrata domenica ai 19 del primo pomeriggio; nella provincia torinese 20.5 gradi a Brandizzo (contro i 12.7 di ieri) a Pralormo 19.6 (contro 11.5). Le località più calde sono state Verolengo (Torino) con una massima di 22.6 gradi. Borgomanero (Novara), con 21.3, Vercelli, con 21.

Il tempo resterà variabile in Piemonte fino al pomeriggio di domani quando Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede un "marcato peggioramento", che si concretizzerà soprattutto il 1° maggio e il giorno successivo con "piogge e rovesci diffusi anche di forte intensità, in particolare a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti".



