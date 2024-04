Spara con una pistola artigianale, arrestato 35enne nel Biellese

un 35enne in compagnia di una ragazza nell'abitato di Borriana (Biella) all'improvviso ha esploso in aria un colpo da un'arma da fuoco artigianale.

Diverse le chiamate arrivate ai carabinieri. Una pattuglia ha raggiunto la coppia che nel frattempo si era fermata in un locale per una consumazione.

Ricostruita la vicenda, l'uomo, un 35enne del posto con precedenti, è stato arrestato per detenzione e porto abusivo d'arma clandestina. E' stato poi ammesso agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal pubblico ministero di turno, mentre l'arma artigianale è stata sequestrata.

L'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Biella che ne ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero.



