Energia: nasce 'Portale Antitruffa', contro frodi e molestie

Dall'Associazione Reseller e Trader Energia (A.r.t.e.), che in Italia conta oltre 150 operatori con un fatturato aggregato di 4 miliardi di euro annui, 16mila addetti e 1,6 milioni di contatori di luce e gas serviti, nasce il 'Portale Antitruffa', iniziativa pilota in Italia.

"Con le associazioni dei consumatori e dei call center come Consumerismo, Assium, Assocontact, O.I.C. - Osservatorio Imprese e Consumatori e AssoCall, abbiamo ben chiaro il problema del teleselling molesto e delle frodi dei dati - spiega il presidente di A.r.t.e., Diego Pellegrino - La piattaforma raccoglie alla fine di ogni mese le segnalazioni ricevute sul sito www.portaleantitruffa.it e le invia all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, all'Agicom, al garante per la concorrenza e il mercato, all'Autorità Antitrust ed al Garante Privacy, cosicché possano porre fine a questa vessazione verso l'utenza".

Per Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Spa' e di 'Smart Energy Srl', due delle promotrici del progetto, "l'intento è diffondere una crescente consapevolezza degli strumenti che la legge offre ai titolari di forniture energetiche per far valere i propri diritti".



