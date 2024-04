Cirio, 'Camper della Salute esempio di cure vicine ai cittadini'

Sopralluogo del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al distretto sanitario di Acqui Terme e Ovada, in provincia di Alessandria, per l'inizio dell'attività del nuovo Camper della Salute, donato dalla Fondazione Cigno. Un vero e proprio 'ambulatorio' mobile, che raggiungerà i cittadini nei mercati, nelle piazze e vicino agli uffici postali, dando la possibilità di eseguire visite ed esami, come prelievi del sangue ed elettrocardiogrammi. Il tutto in rete con il sistema sanitario e ospedaliero.

"Un esempio concreto e virtuoso dell'impegno per portare le migliori cure vicino a ogni paziente - ha sottolineato Cirio - aiutandoci a ridurre le liste d'attesa e a costruire finalmente una vera medicina di territorio".

Il governatore ha anche visitato il nuovo reparto di Radiologia del 'Monsignor Galliano' di Acqui, su cui la Regione ha fatto un investimento di 2 milioni di euro. Ma il numero più importante che Cirio ha voluto sottolineare "è il frutto del lavoro che il personale sanitario mette in campo: 31mila esami all'anno, di cui 5mila mammografie".

"Questa è la strada giusta. Continuare a investire e a lavorare insieme per potenziare la nostra sanità", ha concluso il presidente Cirio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA