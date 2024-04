Alessandria, Emporio Solidarietà ha accolto 127 persone nel 2023

Attivo da poco più di un anno, l'Emporio della Solidarietà - aperto alla Caritas di via delle Orfanelle ad Alessandria - nel corso del 2023 ha accolto 127 persone. Nella maggior parte dei casi - spiega Gianpaolo Mortara, direttore Caritas - si tratta di famiglie numerose. Dal mese di marzo il minimarket - frequentato da una settantina di utenti - ha esteso i giorni di apertura anche al venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 16.

Oltre 71mila articoli distribuiti finora, per un totale di 59mila punti già utilizzati da chi, ogni settimana, dagli scaffali dell'Emporio sceglie i prodotti per il sostentamento quotidiano. Per gli acquisti, infatti, non si utilizzano monete o banconote ma un sistema a punti (fino a un massimo di 150 al mese) che varia in base all'Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Una parte dei prodotti, compreso il 'fresco', proviene dai supermercati Coop e Bennet e dalla Centrale del Latte di Alessandria, ma sono parecchie anche le donazioni di privati.

Ogni famiglia può accedere all'Emporio per un periodo massimo di 6 mesi, dopodiché il servizio è destinato a un nuovo gruppo di famiglie segnalate dai centri parrocchiali e dal Centro d'Ascolto.



