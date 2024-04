A Domodossola il Festival Disegno e illustrazione

Si apre il 27 aprile, e proseguirà fino al 26 maggio, la quarta edizione del Festival dell'illustrazione Di-Se di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, nato nel 2021 nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera "Di-Se - DiSegnare il territorio". Alle 17, negli spazi del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, inaugura 'Elektricon. Portaluppi in Ossola' di Gianluca Folì, mostra monografica che ruota intorno alla figura dell'Architetto Piero Portaluppi in veste di progettista delle centrali elettriche della valle Antigorio-Formazza. Per l'occasione Folì ha realizzato cinque grandi tavole e in mostra vi sono anche i disegni preparatori. L'esposizione è arricchita da una raccolta di fotografie, libri e memorabilia d'epoca relativi alla storia delle centrali.

Lungo via Rosmini è allestita la mostra 'Passare le Alpi', percorso artistico dedicato alle alte vie di comunicazione, ai passi alpini, ai mezzi di trasporto e ai viaggiatori tra Val d'Ossola e Canton Vallese, tra Italia e Svizzera. L'evento conclusivo sarà il 25 maggio, con una mostra-mercato nel centro storico di Domodossola a cui prenderanno parte trenta artisti protagonisti dei primi tre anni di festival. A novembre, infine, è in programma la seconda parte del festival con la mostra 'Passi silenziosi nel bosco. Da Hugo Pratt a Nicola Magrin lungo i sentieri degli indiani americani'.



