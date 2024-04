Salone del libro, al via la collaborazione con Venaria Reale

Dal prossimo mese di maggio, la città di Venaria Reale collaborerà con il Salone Internazionale del libro con 'Venaria Off', due eventi realizzati con il supporto della Fondazione via maestra, Biblioteca civica Tancredi Milone e La Venaria Reale - Residenze Reali Sabaude.

Giovedì 9 maggio alle 15, nella Biblioteca Civica Tancredi Milone, l'autrice Maddalena Vaglio Tanet presenterà il libro per ragazzi 'Rim e le parole liberate', edito da Rizzoli, ad alcune classi quinte delle scuole primarie venariesi.

Venerdì 10 maggio alle 18, nella Cappella di Sant'Uberto della Reggia di Venaria, il pubblico potrà incontrare Romana Petri, autrice di 'Tutto su di noi'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA