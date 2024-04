Torna dal 24 al 26 maggio a Dogliani il Festival della Tv

Torna dal 24 al 26 maggio nelle Langhe a Dogliani (Cuneo), il Festival della Tv alla tredicesima edizione. L'appuntamento si terrà fra le piazze Umberto I, Belvedere e Carlo Alberto con un centinaio di ospiti fra incontri e approfondimenti sui temi della comunicazione televisiva e le contaminazioni con i media digitali in un alternarsi di protagonisti affermati e autori, editori tradizionali e professionisti dell'universo multimediale, produttori sconosciuti al grande pubblico e star del piccolo schermo, ma anche spettacoli e concerti con i protagonisti del mondo culturale. Fra gli oltre cinquanta panel, incontri, interviste, monologhi, venerdì 24 maggio Roberto Pavanello incontrerà i Caressa, papà Fabio ed Eleonora, e Luca De Gennaro dialogherà con i Santi Francesi per un racconto della loro esperienza dalla musica dei club a X Factor per arrivare al Festival di Sanremo. Non mancano le star delle trasmissioni televisive come la neovincitrice di Masterchef Eleonora Riso insieme alla cooker girl Aurora Cavallo in un panel con Vincenzo Viscopo, chief commercial & digital officer di Banijay Italia Holding moderato da Roberto Pavanello. Sabato 25 maggio in piazza Belvedere l'incontro tradizionale sullo stato del giornalismo italiano con Mario Sechi, Stefania Aloia, Andrea Malaguti, Emiliano Fittipaldi, Francesco Cancellato, Giuseppe De Bellis con Annalisa Bruchi e il dialogo di Giovanni Floris con Andrea Malaguti. Domenica 26 maggio spazio anche alla grande fiction come Luca Zingaretti intervistato da Corrado Formigli e alla comicità surreale di Dario Vergassola con Pietro Galeotti.

Gli organizzatori hanno individuato come tema i "tempi esponenziali", cioè il tempo dilatato e apparentemente inafferrabile che viviamo proprio nell'anno in cui si celebrano i 70 anni della Rai e della televisione italiana.

Il Festival, nato da una idea di Federica Mariani, è organizzato da Idee al lavoro in collaborazione con Dogliani Eventi, associazione culturale che raccoglie le forze civili e imprenditoriali del territorio per la direzione artistica di Federica Mariani, la direzione organizzativa di Simona Arpellino e la direzione tecnica di Mauro Tunis.



