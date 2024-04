Giro d'Italia, Trofeo senza fine esposto nel centro di Torino

Il countdown per la partenza del Giro d'Italia il 4 maggio di ciclismo prosegue con l'esposizione, in Galleria San Federico a Torino, del Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore della corsa a tappe, e di un cronometro Tudor che segna il conto alla rovescia.

All'inaugurazione hanno preso parte Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, l'assessore regionale al Bilancio e alle Attività Produttive Andrea Tronzano, l'assessore comunale allo Sport, Grandi eventi e turismo Domenico Carretta.

Il Piemonte ospiterà la Grande Partenza del Giro d'Italia per la quarta volta. I precedenti sono datati 1961, 2011 e 2021. Il 4 maggio, inoltre, la tappa inaugurale omaggerà gli Invincibili del Grande Torino con il passaggio da Superga a 75 anni dalla tragedia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA