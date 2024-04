Avs con Pentenero in Piemonte, Tricarico capolista a Torino

L'ex assessore Roberto Tricarico capolista a Torino, seguito dalla capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune, Alice Ravinale: sono loro a guidare, nel collegio torinese, la lista di Alleanza verdi sinistra alle elezioni regionali del Piemonte. Fra i candidati e le candidate anche l'attuale consigliera delegata in Città metropolitana Valentina Cera e Tiziana Vitrano, nota per la sua lotta per i diritti delle famiglie arcobaleno, e, nel collegio di Cuneo, l'ex assessore della giunta Appendino Marco Giusta.

"La nostra è una lista forte, competitiva e utile per il Piemonte - dice Tricarico -. Non solo per affermare i diritti di tutte e tutti, ma per fare della salute, del trasporto pubblico, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alle diseguaglianze le vere priorità del nostro territorio". Una lista "antifascista" rivendica Ravinale, aggiungendo che "con questa campagna elettorale dobbiamo essere capaci di far comprendere quanto la Regione conti, per le vite di tutte e tutti. Dobbiamo, con le nostre proposte sulla transizione ecologica, il lavoro e i diritti, plasmare un futuro migliore per le persone e per il pianeta, diverso dal presente a cui la destra di Cirio ha condannato il Piemonte". Alla presentazione della lista anche la candidata presidente Gianna Pentenero, che ha sottolineato come dal Piemonte "parta un laboratorio politico che ci vede lavorare insieme. E insieme presenteremo il programma, fatto di cose concrete per dare risposte ai piemontesi". L'appuntamento i primi giorni di maggio, intorno al 4 o 5 del mese.



