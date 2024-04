Concorso d'Eleganza Festival Car si prepara alla terza edizione

Il Concorso d'Eleganza Festival Car - la kermesse, nata nel 2022 da un'idea di Federico Ferrero e del team di Autoappassionati.it,, che si tiene ogni anno a Revigliasco Torinese - si prepara alla terza edizione. Sul palco della rassegna Auto Moto Turin Show, in corso fino al 21 aprile al Lingotto Fiere di Torino, è stata svelata la locandina disegnata dall'artista Ugo Nespolo: protagonista la Maserati 200S, ispirata al modello presente proprio nella collezione di vetture di Alfredo Stola, con lo scopo di celebrare i 110 anni del marchio del Tridente. In abbinamento alla locandina, spicca anche la nuova brand identity del Festival Car 2024, pensata e realizzata da Italdesign..Alla storica azienda torinese gli organizzatori del Festival Car hanno chiesto "di ideare un logotipo evocativo ispirato al futurismo, in grado quindi di catturare l'anima della fervente attitudine verso il futuro e l'innovazione di quell'epoca, riproponendola in forma attualizzata".

"Sono convinto che un concorso d'eleganza basato sui principi della coerenza storica, della conservazione e dell'autenticità, sia di grande contributo nel settore heritage di cui mi occupo, con il mio Team in Stellantis, ormai da 9 anni, e con il raffinato sapere che l'area torinese ha saputo infondere e tramandare di generazione in generazione, possa dimostrare, con le belle vetture partecipanti, di essere di centrale importanza, anno dopo anno, tra le manifestazioni europee più importanti" ha sottolineato Roberto Giolito di Stellantis Heritage.

In occasione del Festival Car tutta Revigliasco Torinese si veste a festa, con le auto che vengono esposte lungo il borgo interamente pedonalizzato, in modo che, passeggiando da piazza Sagna a piazza Beria, si possano ammirare tutti i magnifici pezzi che hanno scritto pagine di storia dell'automobile.





