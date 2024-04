Zoom si amplia con l'Oasi delle farfalle e i Giardini Meraviglia

Una serra tropicale dove si riproducono le condizioni di una foresta pluviale, popolata di 300 farfalle e insetti che si nascondono grazie al loro mimetismo, e i 'Giardini Meraviglia', un'area naturale educativa, costellata di messaggi diretti e dimostrazioni per spiegare i cambiamenti climatici e i rischi connessi. per tutte le specie viventi. Sono la nuova frontiera di Zoom, il bioparco di Cumiana (Torino) che nel 2023 ha raggiunto i 602mila visitatori, con un fatturato di 17 milioni di euro, numeri più che doppi rispetto al pre-Covid. I dipendenti sono 250, le presenze nel resort all'interno del parco in un anno sono state 25mila. Dati che fanno di Zoom il quarto parco tematico in Italia, il primo tra i bioparchi.

L'Oasi delle farfalle e i Giardini Meraviglia, realizzato da un team di 50 persone, sono aperti al pubblico da sabato scorso.

Per realizzarli Zoom e la Fondazione Zoom hanno investito 1 milione di euro. "Grazie a questo investimento (che porta il totale del bioparco a quasi 17 ettari, ndr) ampliamo le tematiche trattate - spiega Umberto Maccario, amministratore delegato del Bioparco - che non si limitano alla tutela della biodiversità, ma per la prima volta si allargano alla tutela ambientale".

Le farfalle ospitate nella serra provengono da Filippine e Thailandia, Centro Africa, Sudamerica e Costarica, "da allevamenti eco-sostenibili situati principalmente in aree depresse dove l'occupazione è ai minimi". Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Zoom uno è dedicato a una regione del Botswana dove la disoccupazione delle donne ha raggiunto il 94"%.

'L'Oasi delle farfalle e i Giardini Meraviglia concretizzano la collaborazione tra la Fondazione Zoom e il Bioparco. - aggiunge Andrea Ferrero, presidente della Fondazione Zoom - L'obiettivo è quello di accrescere il coinvolgimento dei visitatori sul tema della salvaguardia ambientale e di portare un aiuto tangibile al territorio".

Nell'Oasi si possono osservare tutti gli stadi di vita degli insetti, da bruco a crisalide fino alla metamorfosi in farfalla, nella nursery protetta da una vetrata.



