Infortunato sul Monviso, interviene il soccorso alpino

Un alpinista si è infortunato al ginocchio in cordata con un compagno sulla via normale del Monviso. Si tratta di due uomini di nazionalità francese, che stavano scendendo dalla cima e si trovavano intorno ai 3.700 metri di quota, quando intorno alle 13.30 è accaduto l'infortunio e hanno chiesto aiuto. È in corso un intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese, ma la zona è interessata da forte vento, quindi non è stato possibile intervenire con l'elicottero. Le prime squadre sono pronte per essere elitrasportate in quota, presumibilmente nella zona del rifugio Quintino Sella, per poi proseguire via terra. L'infortunato e il suo compagno stanno tentando intanto, lentamente, di scendere di quota in autonomia poiché le condizioni ambientali sono proibitive con vento tempestoso e temperature basse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA