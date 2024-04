Alfa Romeo Junior in esposizione alla Milano Design Week

L'Alfa Romeo Junior è in esposizione oggi martedì 16 aprile alla settimana del design di Milano, dove si mostra per la prima volta al pubblico presso la boutique Laurismiani, storico marchio della moda milanese.

"Il Fuorisalone è uno dei momenti più vivaci dell'anno perché Milano è una città che ama l'arte, il design e la bellezza - dice Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani -.

Eleganza, passione, artigianalità, sono da sempre nel Dna di Larusmiani. Da anni questi valori, grazie alla mia passione per le auto, si sposano alla cultura automobilistica: siamo stati i primi a far diventare alcune delle auto più belle del mondo protagoniste assolute della nostra vetrina. È un piacere e un onore per questo Fuorisalone 2024 ospitare nei nostri spazi di via Verri l'Alfa Romeo 33 Stradale, un gioiello del Made in Italy. Più i vari settori dell'eccellenza italiana si parleranno e collaboreranno, e più sarà possibile far crescere l'autorevolezza del nostro Paese a livello internazionale".





