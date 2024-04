'Viotti e Stradivari', Vercelli celebra il genio del compositore

Da oggi fino al 2 giugno apre al pubblico nel polo espositivo Arca di Vercelli "Viotti e Stradivari. La ricerca della perfezione", la mostra interattiva e multimediale che celebra il compositore Giovanni Battista Viotti, il più importante di ogni epoca in Piemonte, nel bicentenario dalla sua morte.

L'evento porta nelle sale create nell'ex chiesa di S.Marco quattro preziosissimi violini Stradivari, uno dei quali per la prima volta in Italia. Proprio Viotti, originario di Fontanetto Po, è stato il principale artefice della nascita del mito dello straordinario liutaio, oggi celebre in tutto il mondo.

Organizzata da Fondazione Viotti e dai suoi soci fondatori - Città di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Camerata Ducale -, la mostra è concepita per offrire al visitatore una vera e propria esperienza, attraverso un allestimento immersivo e hi-tech realizzato da Heritage.

Dopo un dialogo virtuale tra Viotti e Stradivari, lo spettatore scoprirà l'evoluzione dell'archetto fino all'invenzione dell'arco moderno, proprio ad opera del compositore piemontese. Nell'ultima sala è stato allestito un "caveau" con alcuni dei preziosi strumenti appartenuti a Viotti, tra cui Stradivari di particolare interesse storico-artistico prestati da importanti collezioni private.

Sempre da oggi, nei menu dei principali ristoranti di Vercelli sarà disponibile il "Risotto Viotti", la ricetta promossa da Ascom e realizzata in esclusiva dall'executive chef Eugenio Moreni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA