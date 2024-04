Schiume sulla Bormida, tecnici Arpa al polo chimico di Spinetta

Intervento dei tecnici Arpa attivati dal numero unico per le emergenze a causa della presenza di schiume sulla Bormida, in corrispondenza dello scarico del Polo chimico di Spinetta Marengo (Alessandria). Sono stati eseguiti campionamenti per le analisi di laboratorio.

Contemporaneamente altri tecnici si sono recati all'interno del polo chimico, riscontrando schiuma nella Vasca 101b che raccoglie le acque tecnologiche e quelle provenienti dal trattamento chimico-fisico-biologico. Prelevati altri campioni.

Tutti saranno analizzati nei laboratori di Arpa.

Intanto, in occasione del tavolo tecnico convocato dal Comune per martedì prossimo "in considerazione di recenti anomalie riscontrate per i valori di cC6O4 su alcuni piezometri di monitoraggio interni allo stabilimento Solvay", il sindaco Giorgio Abonante fa sapere sui social che saranno prese tutte le decisioni necessarie per salvaguardare le condizioni di sicurezza per i lavoratori e per tutelare salute e ambiente. "Ci aspettiamo dalla Solvay la massima collaborazione e l'assoluta celerità nella individuazione delle cause, in quanto la mancata conoscenza dei motivi è per noi fonte di preoccupazione sulle capacità produttive dello stabilimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA