Minacce di morte via mail, denunciato uno studente universitario

Minacciava di morte i suoi colleghi universitari via mail uno studente ventenne, di origini orientali, denunciato dalla polizia postale di Torino per minacce aggravate. Secondo gli investigatori il giovane avrebbe utilizzato account di posta elettronica cifrati e altamente protettivi per non risalire al mittente, per inoltrare missive minatorie ad alcuni colleghi di corso, in cui scriveva che avrebbe anche assoldato dei sicari per ucciderli.

Al ventenne la polizia è arrivata grazie alle informazioni raccolte dagli stessi studenti e alle tracce informatiche disseminate nei metadati delle mail, inviate anche durante le indagini. Una volta raccolti gli elementi necessari, è scattata la perquisizione personale, locale e informatica a carico dell'indagato che ha consentito l'individuazione delle prove necessarie.

Alcuni giorni dopo le perquisizioni, sono pervenute ad alcuni degli account precedentemente attaccati dall'autore alcuni messaggi, anch'essi anonimi, ma questa volta di scuse per quanto accaduto nell'ultimo periodo.



