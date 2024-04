Pnrr e Città Metropolitana, ad Avigliana nuovo istituto tecnico

Nuova sede per la succursale dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri Galileo Galilei di Avigliana. I lavori di costruzione dell'edificio saranno inaugurati venerdì 19 aprile alla presenza del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, del sindaco di Avigliana Andrea Archinà, della dirigenza scolastica e di una rappresentanza degli studenti dell'istituto.

La nuova sede, che prevede una spesa di quasi 6 milioni di euro, è stata finanziata con 4.088.680 di euro di fondi Pnrr e con 2 milioni stanziati dalla Città metropolitana di Torino.

L'opera tiene conto di parametri ambientali come il rispetto del paesaggio, il minor consumo di suolo possibile e il risparmio energetico. Il nuovo istituto sorgerà accanto a quello attuale, realizzato negli anni '80 e non più adeguato alle norme sismiche e di risparmio energetico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA