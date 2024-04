Tumore al seno, movimento Europa Donna ricevuto in Regione

Oggi presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino si è svolto il tavolo di lavoro tra Europa Donna, movimento impegnato a fianco delle donne con tumore al seno, e le istituzioni regionali.

"Per noi - afferma il governatore Alberto Cirio - è stato un onore poter accogliere al Grattacielo Piemonte Europa Donna e la rete di associazioni e realtà che essa rappresenta. Siamo grati per il lavoro quotidiano che tutte loro portano avanti non solo sensibilizzando, ma anche supportando in modo straordinario le istituzioni e il nostro sistema sanitario. Gli spunti che abbiamo ricevuto sono molto importanti e li approfondiremo insieme con specifici incontri. Con un solo pensiero e obiettivo comune: potenziare la prevenzione, e prenderci cura di ogni donna che si trova a combattere e a dover affrontare il difficile percorso della malattia".

"Abbiamo dialogato con le istituzioni - spiega Loredana Pau, vicepresidente di Europa Donna Italia - su temi cruciali quali lo screening mammografico, le breast unit, i bisogni speciali delle donne con tumore al seno metastatico, e le mutazioni patogenetiche. Un dialogo prezioso e sono certa proficuo, che rappresenta il primo passo di un cammino di confronto tra la nostra rete e le istituzioni regionali".

Europa Donna coordina una rete di circa 190 associazioni, di cui 14 in Piemonte.



