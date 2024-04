TikTok Book Awards, al via le votazioni

Si sono aperte le votazioni per eleggere i vincitori della prima edizione italiana dei TikTok Book Awards. Sette le categorie: Libro, Romance, Revival, Adattamento a film e serie tv, BookTok creator, Casa editrice e Autore/Autrice dell'anno.

La community potrà votare dall'11 al 29 aprile direttamente sull'app.

Si può votare anche solo per una categoria.

La premiazione dei TikTok Book Awards si terrà l'11 maggio all'Auditorium Giovanni Agnelli, Centro Congressi Lingotto, durante la settimana del Salone del Libro di Torino, di cui TikTok è Official Entertainment Partner.

I vincitori (uno per categoria) riceveranno un premio in denaro di 5.000 dollari, che verrà interamente devoluto a enti di beneficenza attivi nel settore della promozione della cultura e in particolare della lettura, o qualsiasi altro ente benefico in linea con lo spirito legato ai BookTok Awards. L'ente ricevente sarà selezionato dal vincitore stesso. Per Libro dell'anno a cui concorrono i libri pubblicati nel 2022 o 2023 da autori italiani o stranieri di tutti i generi, tranne il romance, ci sono Spare - Prince Harry, Truth untold - Jay Clarime Rokia, Una brava ragazza è una ragazza morta - Holly Jackson e Blackwater- Michael McDowell.

Per Romance dell'anno: Un'estate dopo l'altra - Carley Fortune, Una ragazza d'altri tempi - Felicia Kingsle Dance of bulls 2: corpi celesti - Ribes Halley, Twisted games - Ana Huang.

Per Revival dell'anno: La canzone di Achille - Madeline Miller, It ends with us - Colleen Hoover, Dammi mille bacI - Tillie Cole e Orgoglio e pregiudizio - Jane Austen.

Per adattamento a film o serie tv dell'anno: Leoni di Sicilia - Disney, Tutto chiede salvezza - Netflix, Eppure cadiamo felici - RaiPlay, Uno splendido disastro - Leone Film Group in collaborazione con Prime Video Per BookTok creator dell'anno: Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Martina Levato (@levv97), Magdalena Rosa (@magsbook), Victor Diamandis (@vctordiamandis) e Francesca Tamburini (@cescatamburini) Per Casa editrice dell'anno: Lezioni di Storia Laterza (@lezionidistorialaterza), BAO publishing (@baopublishing), A.

Mondadori Editore (@librimondadori), Rizzoli (@rizzolilibri) e Sellerio Editore (@sellerio_editore).

Per Autore/Autrice dell'anno: Felicia Kingsley (@felicia_kingsley), Zero Calcare (@zerocalcarecringe), Erin Doom (@erindoomofficial), Enrico Galiano (@enricogaliano) e Rita Nardi (@pensieri_come_parole).

Le longlist sono state valutate da una giuria, presieduta dalla direttrice del Salone del Libro di Torino, Annalena Benini, che riflette le molteplici dimensioni di #BookTok: dall'incisiva forza delle parole, fino a coloro che li promuovono e ne narrano le storie. La selezione è basata sull'impatto avuto su TikTok nel periodo tra il 7 gennaio e 6 marzo 2024.



