In concorso a Cannes 3 film del TorinoFilmLab - Museo del Cinema

La Croisette sarà di nuovo palcoscenico per il TorinoFilmLab: la 77/a edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio, ha scelto 3 lungometraggi frutto del lavoro del TorinoFilmLab. Nel concorso ufficiale ci sarà All We Imagine as Light, opera seconda di Payal Kapadia, regista indiana che ha esordito proprio a Cannes nel 2021 con Night of Knowing Nothing, vincitore del premio Golden Eye per il Miglior documentario alla Quinzaine des Cinéastes. Il film è stato scelto dal Tfl come vincitore del fondo per la distribuzione Tfl Audience Design Fund 2024 (45.000 euro ).

In competizione ci sono anche i film di due registi scoperti dal TorinoFilmLab: Viet and Nam, terza prova dell'autore vietnamita Minh Quì Trương, premiato dal TorinoFilmLab con il Tfl Co-Production Award 2022 (50.000 euro), grazie a Creative Europe - Programma Media dell'Unione Europea e The village next to Paradise del regista somalo/austriaco Mo Harawe che ha sviluppato la sceneggiatura di questo suo film d'esordio grazie al programma del Tfl Script Lab 2022.

Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, come laboratorio di alta formazione per registe e autori, sceneggiatori e professioniste del cinema e della serialità internazionale, il Tfl ha nel Dna quello di trovare talentuose firme registiche emergenti e aiutarle raggiungere i più importanti film festival al mondo, passando per i workshop grazie ai quali, accompagnati da professionisti di massima esperienza, le loro idee di film diventano sceneggiature e poi progetti pronti a essere realizzati.



