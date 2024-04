Un uomo di 46 anni è morto stamani in un incidente stradale a Rivoli (Torino). Perso il controllo della propria auto, è finito fuori strada, contro un albero e i sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente è accaduto intorno alle 6.30 in località Perosa, sulla statale 25 e i carabinieri di Rivoli sono al lavoro per verificare la dinamica.



