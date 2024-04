Cuoco colpito da una scarica di corrente a Biella

Stava utilizzando uno scaldavivande nella cucina della casa di riposo in cui lavora quando è stato colpito da una scarica di corrente elettrica. È accaduto a cuoco di una casa di riposo in Valle Elvo, nel Biellese. L'uomo, residente a Sordevolo, è stato subito soccorso dal personale della struttura sanitaria, che ha avvisato i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che gli hanno prestato le prime cure per poi procedere con il trasporto in ospedale di Biella.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per le indagini del caso. Si è trattato di un incidente sul lavoro e per questo motivo sono intervenuti anche gli operatori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) per eseguire le verifiche del caso.





