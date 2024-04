Allevamento abusivo a Casale, intervengono guardie ecozoofile

Le Guardie ecozoofile di protezione ambientale Gepa, comandate da Morena Botta, sono intervenute con l'Asl Veterinaria di Casale Monferrato (Alessandria) e i Carabinieri di Trino (Vercelli) dopo la telefonata di un cittadino per liberare una pecora con un agnellino legati a un palo della luce.

"Arrivati sul posto, abbiamo accertato la loro permanenza sotto il sole - spiega Botta - Prese poi informazioni dai passanti, abbiamo saputo di tre baracche abusive nella campagna circostante con pecore, capre, galline e conigli detenuti in condizioni critiche". Le guardie ecozoofile hanno quindi proceduto con il sequestro cautelare per allevamento abusivo e condizioni inadeguate di detenzione: nessun animale era marchiato. Gli animali trovati erano 42.

Nei prossimi giorni saranno effettuati prelievi dall'Asl e, sulla base degli esiti, si procederà di conseguenza. Se gli esami riveleranno positività alla brucellosi, scatterà la denuncia penale



