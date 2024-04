Delle batterie gettate in un cassonetto, che hanno provocato scintille e fumo, sono state la causa di un allarme bomba, rivelatosi falso, a Torino. L'allarme era stato lanciato a inizio mattinata in via Tunisi 21, nel quartiere Santa Rita, e sul posto è intervenuta la polizia con gli artificieri.

Isolata l'area, gli agenti sono intervenuti e hanno verificato che di trattava appunto di batterie, messe in sicurezza, dunque l'allarme è rientrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA