'Il collezionista 2D', l'escape room tra fantasy e tecnologia

Sessanta minuti per compiere il furto del secolo: entrare nel Metaverso, separare la realtà dal sogno, scoprire come aprire il caveau, rubare il tesoro e mostrare al mondo di esserci riusciti. E' la nuova Escape Room "Il collezionista 2D",progettata da Wesen per Mystery House, che apre in occasione di Torino Comics, organizzato da Gl events Italia al Lingotto dal 12 al 14 aprile. Il cuore sono il fumetto bi e tridimensionale disegnato dall'illustratore Gabriele Scarafia, docente della scuola internazionale Comics e tre opere di quattro giovani artisti emergenti, già protagonisti di Paratissima.

Dal 15 al 19 aprile, le squadre che esibiranno il biglietto di ingresso a Torino Comics, dal quinto giocatore in poi entreranno gratuitamente, mentre nei giorni di Comics chi accederà con il biglietto della Mistery House avrà diritto all'ingresso ridotto.

"Il collezionista 2D" è un'escape senza i lucchetti che caratterizzano questo tipo di gioco, ma che utilizza la tecnologia sorprendendo i giocatori. La room è minimale: è un vuoto pieno di informazioni. "Nell'epoca del digitale, l'Escape Room è invece un real game, un luogo chiuso da cui è possibile uscire solo risolvendo alcuni enigmi in un determinato arco di tempo, ma Il collezionista 2D è un'evoluzione, perché l'obiettivo non è fuggire, è accettare la sfida di un collezionista e portargli via i suoi tesori" spiega Marta Colangelo, fondatore di Wesen. "Paratissima amplia i suoi immaginari confermando la sua natura poliedrica. Siamo soddisfatti nel vedere le opere firmate Art Production valorizzate attraverso il gaming. La cultura passa così anche dal gioco" aggiunge Marianna Casale di Paratissima. "Questa cooperazione che attraverso Torino Comics ci lega a una iniziativa nel cuore del centro storico è un esempio tangibile delle piccole alleanze che confermano ed esaltano l'importanza del settore fieristico nel dinamismo cittadino" commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



