From/To #dodiciperdiciasette Cartoline da Torino: il racconto per immagini della Torino di Piero Ottaviano dagli anni '90 è il progetto diffuso del fotografo torinese, un percorso in 48 cartoline in bianco e nero, formato 12x17, che racconta la città in oltre 30 anni di riprese.

Il progetto verrà presentato giovedì 18 aprile alle ore 18 con l'esposizione di alcune stampe presso Phos - Centro Fotografia Torino | Flashback Habitat, visionabili fino al 10 maggio. Piero Ottaviano in conversazione con Elisabetta Buffa, presidente di Phos, inaugura From/To con il talk 'From/To.

Iconografia di una città tra documento e immaginazione' .

All'interno della serie sono presenti anche due scatti della collezione Torino che ci aspetta, relativi al periodo della pandemia. Bacio a Torino si ispira al grande fotografo Robert Doisneau e presenta fotografie di baci ambientati nei luoghi più rappresentativi della città.

Le cartoline saranno acquistabili anche all'interno dei bookshop dei principali musei della città e in diverse librerie torinesi.



