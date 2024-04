Ecomuseo miniere e Forte di Fenestrelle, iniziative nel weekend

Nel primo weekend di aprile appuntamenti nell'Ecomuseo delle miniere in località Paola di Prali e al forte di Fenestrelle.

Sabato 6 aprile, alle ore 12, visita guidata all'Ecomuseo delle Miniere, seguita da una degustazione dei prodotti della selezione "Le Delizie del Dahu" e, alle 14:00, un concerto di musica folk.

Un esperto sommelier guiderà i presenti nel percorso di abbinamento tra il vino Ramìe, che nasce da coltivazioni 'eroiche', su terrazzamenti a strapiombo, e altri prodotti tipici:_ salumi, formaggi, miele e molto altro.

Il pomeriggio sarà dedicato alla musica occitana. Chi desidera visitare le gallerie di Scopriminiera (il biglietto non è compreso nella gratuità dell'evento), può rivolgersi al numero 0121.806987 o via e-mail all'indirizzo info@ecomuseominiere.it.

Domenica 7 aprile sarà al centro dell'attenzione il Forte di Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d'Europa. All'interno del Forte dalle 12:30 ci saranno i banchi delle "Delizie del Dahu", formaggi prodotti nelle valli, il Ramìe, le confetture con i frutti locali. Sarà comunque possibile anche la visita completa delle fortificazioni (biglietto non compreso nell'evento gratuito), rivolgendosi al numero 0121.83600 e via e-mail a info@fortedifenestrelle.it.

Pomeriggio con musica occitana, dalle 15:00, con il gruppo de I Balacanta, all'interno della chiesa del Forte.



