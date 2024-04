Alla Piazza dei Mestieri 'La strada della gratitudine'

Venerdì 5 aprile alle 21 presso la Piazza dei mestieri di Torino ci sarà il reading musicale "La Strada della Gratitudine" con la voce recitante di Sara d'Amario e la musica di Giorgio Li Calzi. Nel corso della serata si mescoleranno le parole tratte da alcune poesie e racconti premiati nelle tante edizioni del concorso nazionale di Poesia e Narrativa della Piazza dei Mestieri all'improvvisazione musicale generata dal suono della tromba insieme a molteplici effetti di elettronica, per un risultato sorprendente e di forte impatto.

Li Calzi, musicista italiano protagonista come frontman o come sideman di numerosi dischi jazz e negli ultimi anni direttore artistico di importanti festival come il Torino Jazz Festival e il ChamoiSic Festival e Sara D'Amario, direttrice artistica del Polo artistico e culturale Le Rosine, attrice di teatro, cinema e televisione che ha lavorato con registi del calibro di Sergio Rubini, Alessandro D'Alatri e Paolo Genovese tornano protagonisti durante questo reading musicale.

La serata si concluderà con la presentazione del nuovo bando 2024 del concorso nazionale di Poesia e Narrativa della Piazza dei Mestieri che si rivolge agli istituti tecnici e professionali di tutta Italia.



