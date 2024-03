Tenta un furto sotto le telecamere della polizia, arrestato

Ha tentato di rubare da un'auto parcheggiata in strada, ma non si era accorto che c'erano le telecamere del commissariato che lo stavano riprendendo.

Un 39enne, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, è stato arrestato dagli agenti di polizia che lo avevano visto attraverso il monitor del commissariato Torino San Secondo mentre forzava, poco dopo la mezzanotte, la portiera di una vettura.

L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora nell'abitacolo ed è accusato di tentato furto pluriaggravato su autovettura in sosta e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per porto di arma o di oggetti atti ad offendere. A seguito della perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato l'arnese usato per scassinare il nottolino dell'auto, una torcia a led, una tenaglia in metallo di 25 centimetri e un coltello con lama lunga 7 centimetri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA