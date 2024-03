Autismo: CasaOz accoglie ragazzi con i 'Lunedì della quiete'

Una giornata, tutti i lunedì, dedicata a iniziative per ragazze e ragazzi autistici, con meno presenze, e quindi, meno 'confusione', per creare un luogo più a loro misura, con due laboratori dove in particolare vige il principio della quiete: quello di propedeutica al teatro e quello di musica.

E' l'impegno di CasaOz, ricordato in vista della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, il 2 aprile.

"Da sempre - spiega Marco Canta, direttore di CasaOz - ragazze e ragazzi autistici vengono inseriti nei nostri gruppi e nelle nostre attività, ma a partire dallo scorso anno abbiamo registrato un picco nelle richieste di inserimento. Abbiamo pensato quindi ad un momento focalizzato sulle esigenze di questi ragazzi: si tratta dei Lunedì della Quiete, giornate più 'tranquille' rispetto a quelle tipiche di CasaOz, ricche di suoni, grida dei ragazzi che giocano, risate, colori. Dato che poi alcuni ragazzi arrivano già a fine mattinata, dopo la scuola, abbiamo cercato - continua Marco Canta - di rendere più tranquilli anche gli spazi informali, come la zona pranzo, o le zone dove si attende fra un'attività e l'altra".

Uno degli obiettivi per i prossimi mesi di CasaOz è quello di "iniziare ad utilizzare un sistema di comunicazione aumentativa (l'insieme di strategie, tecniche e tecnologie utilizzate per semplificare e favorire la comunicazione di chi è in difficoltà a utilizzare i canali comunicativi comuni, ndr) e la scrittura e il che aiuterà i ragazzi a capire dove sono i laboratori, quali attività vi si svolgono e in quale orario: per settembre prossimo, anche attraverso un corso organizzato con altri enti del territorio - conclude Canta - dovremmo avere già consolidato questo sistema comunicativo - orientativo, che miriamo ad utilizzare per contrassegnare tutti gli ambienti di CasaOz".





