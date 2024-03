Ascom, Pasqua all'insegna della tradizione, turisti in montagna

Sarà una Pasqua all'insegna della riscoperta della tradizione. Molti i turisti in arrivo soprattutto in montagna, soddisfatti alberghi e ristoranti, positivi i trend di vendita delle pasticcerie. Questo il quadro che emerge dall'indagine di Ascom Confcommercio Torino e provincia. "A casa o al ristorante quest'anno la Pasqua rappresenta un'occasione conviviale con la famiglia e con gli amici. Vediamo tanta voglia di stare insieme intorno a un tavolo con una spiccata predilezione per il pranzo tradizionale. Le temperature ancora rigide e l'incognita maltempo limitano i picnic, ma rendono la montagna interessante. Non mancheranno i turisti" sottolinea la presidente Maria Luisa Coppa.

Proprio il turismo rappresenta un elemento forte di questa Pasqua. Secondo Federalberghi sono quasi 11 milioni gli italiani in viaggio per le festività. Il 92% preferisce le destinazioni nostrane, tra cui Torino e il Piemonte. La durata media della vacanza è stimata in 3,6 notti, con una spesa media pro capite pari a 371 euro, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti. Tra le mete preferite la montagna. Ascom Oulx conferma numerose prenotazioni per gli hotel e i ristoranti, tutti aperti. Pesa l'incognita maltempo sulle seconde case che potrebbero non essere completamente occupate.

Gli albergatori sono soddisfatti, ma aspettano conferme dell'ultimo momento. Sono quasi 600 mila gli ospiti attesi per Pasqua nei ristoranti del Piemonte, la metà a Torino e provincia. La spesa prevista si aggira intorno ai 45 milioni di euro, di cui 18 milioni nel Torinese. Gli ospiti sono per lo più piemontesi, ma non mancano i turisti, il 35% dall'Italia Oltre il 60% dei ristoratori propone la formula degustazione a un prezzo medio di 60/65 euro, bevande incluse. Le prenotazioni rilevate dalle gastronomie aderenti ad Ascom Confcommercio sono soprattutto per tavole di dimensioni contenute, tra le 4 e le 8 persone con piatti della tradizione piemontese. I trend di vendita osservati dai maestri pasticceri di Ascom Epat confermano che non mancheranno colombe e uova di cioccolato di pasticceria.



