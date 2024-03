Energia: uBroker scala la classifica FT e conferma rating Cerved

uBroker, la multiutility company torinese che ha appena festeggiato 10 anni di attività, scala la classifica annuale stilata da Financial Times, in collaborazione con Statista, per le 1000 imprese europee a maggior tasso di crescita consolidando la propria affidabilità e conferma il suo rating pubblico con Cerved.

La classifica di Financial Times considera imprese di diversi settori che nell'ultimo triennio hanno moltiplicato risultati, performances e investimenti con un livello di patrimonializzazione e solidità decisamente superiore alla media, selezionandone solo lo 0,005% su oltre 20 milioni.

'uBroker Spa' conquista la posizione n° 443 (nel 2023 era al 487esimo posto).

Il rendimento assoluto dell'azienda ha raggiunto nel 2022 il 368,7% e quello composto il 67,4%, con un fatturato che passa da circa 28 milioni a oltre 130. 'Cerved Rating Agency', agenzia di rating per la valutazione del merito di credito e della sostenibilità delle imprese, ha riconfermato la classe di rating pubblico B1.2 a riprova dell'indice di solidità crescente di 'uBroker'.

"Siamo fieri di questi riconoscimenti a conferma della correttezza di un percorso intrapreso su basi rigorose che ci gratifica moltissimo, offrendo nuovo slancio per migliorare ulteriormente", commenta il presidente Cristiano Bilucaglia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA