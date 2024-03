'Un indovino mi disse' diventa uno spettacolo con Peppe Servillo

Il celebre libro di Tiziano Terzani 'Un indovino mi disse', oggetto in questi giorni di una riedizione illustrata da scatti inediti messi a disposizione dalla moglie, Angela Staude, è diventato uno spettacolo con Peppe Servillo.

Il reading-spettacolo è andato in scena in prima nazionale il 26 marzo, a vent'anni dalla morte di Terzani, al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. È stato prodotto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con The Italian Literary Agency e Longanesi, editrice storica dello scrittore. In scena Servillo è accompagnato dal musicista e cantante Natalio Luis Mangalavite, alle loro spalle su un grande schermo scorrono gli scatti in bianco e nero scelti per la nuova edizione del libro La regia è di Lorenzo Pavolini. Prima del reading c'è stato un intervento della stessa Angela Terzani Staude.

Libro e spettacolo prendono spunto da un episodio avvenuto nella primavera del 1976, quando a Hong Kong un vecchio indovino avverte Terzani: "Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell'anno non volare. Non volare mai".

"Il primo lavoro di mio marito - ha ricordato - è stato all'Olivetti, e in quegli anni abbiamo abitato a Torino: essere qui oggi, a vent'anni dalla sua morte, è per me una grande emozione. Sono molto felice di questo spettacolo perché questo libro parla ancora a tutti: invita a restituire valore ai rapporti umani, e a considerare non solo il concreto ma anche l'immaginario come parte della vita".

Peppe Servillo fa notare che "Terzani è stato testimone diretto di una cultura prossima a noi, che però oggi sembra abbiamo dimenticato. È una cultura che ha al centro l'uomo, che ci narra ancora un mondo che è stato in pace per tanti anni: un Occidente che è stato in pace e che ha provato a creare un vero stato sociale".

Il 27 marzo la replica al Franco Parenti di Milano, poi lo spettacolo sarà portato in alcuni festival in giro per l'Italia.





