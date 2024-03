Morto il fondatore dello storico ristorante 'Angelino'

Si è spento questa mattina a Torino, nella propria abitazione Angelino Falvo. 80 anni, fondatore nel 1978 con la moglie Rita, scomparsa lo scorso novembre, del ristorante 'Angelino', in corso Moncalieri, a Torino.

Il locale era divenuto negli anni sotto la Mole un tempio della migliore enogastronomia piemontese costantemente frequentato da volti noti dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria, della politica, della televisione, dell'economia e del giornalismo. "Con la scomparsa del Cavaliere della Repubblica Angelino Falvo, Torino perde uno dei più grandi maestri della propria tradizione a tavola degli ultimi cinquant'anni. Un punto di riferimento indiscusso, sia lui che l'amata consorte, per quanti cercassero genuinità e discrezione in un locale ricco di fascino e cultura delle radici.

L'abbraccio più grande è tutto per il figlio Mauro, altrettanto valente e garbato chef, e la moglie Enza, e per quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare questo autentico signore d'altri tempi", è il ricordo del giornalista Maurizio Scandurra.





