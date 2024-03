L'autoritratto di Leonardo in mostra ai Musei Reali di Torino

Leonardo Da Vinci torna a Torino, per la quarta volta, con la mostra 'L'autoritratto di Leonardo.

Storia e contemporaneità di un capolavoro', ai Musei Reali e Biblioteca Reale, in piazza Castello, dal 28 marzo al 30 giugno.

Si tratta di una versione inedita del format 'A tu per tu con Leonardo'. Oltre al celebre autoritratto, l'esposizione presenta più di 60 opere, delle quali 15 originali dell'artista, tra cui 6 fogli del Codice Atlantico realizzati in Francia, nel periodo in cui disegnava il Autoritratto.

La mostra è arricchita da numerosi prestiti e presenta testimonianze originali dell'attività di Leonardo negli ultimi anni della sua vita. Inoltre, la Galleria Sabauda dedica per la prima volta una sala a 20 opere eseguite da pittori leonardeschi, allievi, seguaci e imitatori del Maestro. Una selezionata rassegna di 15 sculture di Giuliano Vangi completa l'ambito della raffigurazione del volto.

"L'incontro con il celebre disegno è anticipato in Biblioteca Reale da una installazione multimediale che restituisce le sembianze di Leonardo con effetti visivi cinematografici, ideati esclusivamente per la mostra", spiega Mario Turetta, segretario generale Ministero della Cultura e direttore avocante Musei Reali.

"La biblioteca si è dotata di due locali destinati alla conservazione e all'esposizione dei disegni e dei manoscritti - afferma Giuseppina Mussari, direttrice della Biblioteca Reale - I nuovi spazi conservativi hanno forniti la possibilità di esporre i disegni in sicurezza, conciliando le esigenze di valorizzazione con quelle di tutela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA