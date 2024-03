'Cammini aperti', due itinerari nel Piemonte a metà aprile

Il 13 e il 14 aprile il Piemonte parteciperà a 'Cammini Aperti', il più importante evento nazionale dedicato ai cammini che in programma 42 escursioni, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con escursioni gratuite per 50 persone al massimo, insieme alle guide e agli enti gestori.

La prima passeggiata nel territorio piemontese, sabato 13 aprile, di circa 6,5 km e 460 metri di dislivello (durata di 3 ore), sarà alla scoperta della tappa n. 1 dei 'Percorsi Occitani' con partenza dalla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar San Costanzo.

L'altra escursione, domenica 14 aprile, sempre di 6,5 km ma con 173 metri di dislivello (durata di 3,5 ore) si svolgerà lungo una porzione della seconda tappa dell'itinerario Superga - Vezzolano - Crea, una camminata tra vigneti con vista sulle colline del torinese. "Attraverso 'Cammini Aperti' intendiamo diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica, conservare e promuovere il paesaggio a livello nazionale e internazionale favorendo l'economia e lo sviluppo locale del territorio rurale piemontese - spiega Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo e alla Cultura -. Il Piemonte ha una straordinaria rete escursionistica costituita da più di 147 itinerari per uno sviluppo complessivo di oltre 6mila chilometri".

Il progetto 'Cammini Aperti', ideato da Regione Umbria in quanto capofila del Turismo Lento, congiuntamente a tutte le regioni italiane, è stato sviluppato in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, e rientra nel più ampio piano di promozione turistica 'Scopri l'Italia che non Sapevi - Viaggio Italiano', parte del Piano di Promozione Nazionale 2022.

Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 2 all'11 aprile sul sito https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti



Riproduzione riservata © Copyright ANSA