Pallavolo, Chieri festeggia la Cev cup nel centro di Torino

Festa in piazza Vittorio Veneto a Torino, al 'Deejay Village', per la Cev cup conquistata nei giorni scorsi dalle pallavoliste della Reale Mutua Fenera Chieri. Il trofeo, il secondo in un anno dopo il successo nella Challenge cup del 2023, è stato mostrato alla squadra al pubblico di appassionati e curiosi.

"Nel cuore e nella mente ci sono tante emozioni - ha detto la capitana del Chieri, Kaja Grobelna - Ognuno ha dato il suo e abbiamo realizzato insieme questo sogno. Ce lo meritiamo noi, la società, Torino, Chieri".

Reale Mutua è diventata co-title sponsor insieme a Fenera nella stagione 2018/19.



