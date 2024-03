Torino, Non una di meno interrompe tavolo ateneo sulle molestie

Le attiviste del movimento transfemminista 'Non una di meno" di Torino hanno fatto irruzione nell'aula magna della Cavallerizza Reale di Torino dovè si tiene un incontro organizzato dal rettore Stefano Geuna, in occasione della prima giornata nazionale delle Università, sulle molestie sessuali. Le attiviste hanno interrotto il tavolo all'urlo "Non vogliamo stare più zitte".

"Non abbiamo fiducia nell'Università", ha detto un'attivista replicando a Geuna che ha spiegato che ci saranno risposte concrete alle vicende denunciate. Le studentesse hanno letto un documento. "L'istituzione universitaria è malata, è veicolo e spazio del patriarcato, dal docente che ci umilia al collega che commenta il nostro abbigliamento".

Le attivisti di Non una di meno chiedono "una reale presa in carico del percorso di chi agisce violenze" Dopo il confronto tra le studentesse e il rettore l'incontro è ripreso con Chiara Saraceno, professoressa emerita di UniTo, con un intervento dal titolo "La dimensione di genere all'università: non solo una questione di pari opportunità".



