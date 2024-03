Nasce 'Piemonte for All' per un turismo senza barriere

Dodici itinerari per scoprire il Piemonte senza barriere. Dopo 'Langhe for All', iniziativa dedicata a quel territorio con 10 itinerari accessibili e fruibili, nasce 'Piemonte for All' che estende quel modello di turismo a tutta la regione, con l'obiettivo di "sensibilizzare gli attori della filiera turistica regionale sul tema dell'accessibilità e della sostenibilità".

Realizzato da Visit Piemonte e Cpd (Consulta Persone in Difficoltà), su incarico della Regione, il catalogo propone non solo itinerari di visita alla scoperta del territorio ma anche esperienze dall'arte e cultura all'enogastronomia, dallo sport al relax. Un nuovo concetto di turismo per tutti non più incentrato solo su alberghi senza barriere architettoniche, ma con proposte turistiche completamente accessibili a tutti i viaggiatori.

"Per la prima volta in Italia è disponibile un catalogo di questo tipo - sottolinea Giovanni Ferrero, responsabile del progetto Turismabile -. È un percorso che mira soprattutto a un cambiamento culturale in cui si veda la persona con disabilità come un turista con esigenze particolari al pari e con la stessa dignità degli altri turisti. Inoltre, siamo di fronte a un primo passo con cui la Regione si impegna a creare su questa materia un tavolo di lavoro permanente che ogni anno aiuti a creare sempre più offerte turistiche e commerciali".

Giovanni Ferrero ha annunciato che si sta concretizzando il lavoro per ospitare a Torino il summit mondiale del turismo accessibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA