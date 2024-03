Trovato morto il sub disperso nel lago d'Orta

I sommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita del sub disperso da ieri nel lago d'Orta, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima, l'avvocato novarese Luigi Rodini, di 61 anni, ieri mattina si era immerso insieme ad alcuni amici nello specchio di lago dinnanzi al porticciolo di Oira, nel comune di Nonio, senza più riemergere.

Il cadavere è stato individuato grazie ad una telecamera di profondità e, nel primo pomeriggio, recuperato a circa 90 metri di profondità dai vigili del fuoco sommozzatori del comando di Milano, intervenuti con due squadre.

Alle operazioni di recupero hanno collaborato anche una squadra del comando dei vigili del fuoco di Novara, con un'imbarcazione del distaccamento di Borgomanero, la squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania con un gommone, e i carabinieri di Omegna, con il personale del Servizio navale dell'Arma e Sub Novara Laghi.

L'unità di crisi locale dei vigili del fuoco era stata allestita a Omegna, in località Bagnella.



