Gratteri ai giovani, 'solo con studio e lavoro si va lontano'

"Ragazzi, no alle scorciatoie, solo con studio e lavoro si va lontane". Questo il monito del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri ospite questa di Città Studi di Biella a un incontro "Mafia e giovani" al quale hanno partecipato anche l'assessora regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione e Merito, Elena Chiorino e il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

"Abbiamo incontrato gli studenti per presentare il protocollo regionale per la promozione della cultura della legalità e i valori dello Stato - ha spiegato Chiorino -, il contrasto alle mafie ed ai fenomeni di prevaricazione come bullismo e cyberbullismo".

Gratteri ha ricevuto una targa anche dalla Regione Piemonte per il suo impegno in prima linea nella lotta alla criminalità.

Ha risposto alle domande dei ragazzi e ha indicato la strada: "Niente scorciatoie nella vita, solo con studio e lavoro si va lontano".

"Dalla scuola passa la formazione di ogni cittadino - ha aggiunto il sottosegretario Delmastro Delle Vedove -. E' qui che si impara a conoscere il mondo esterno, è qui che si insegna e si impara ad essere parte attiva della società".



