Ferita dal marito non più parlare, l'uomo arrestato in casa

Picchiata dal marito, fino a non potere più potere parlare, dopo essere intervenuta a difesa della figlia. E' successo a Masio, un paese in provincia di Alessandria, dove i carabinieri, intervenuti in una casa per una violenta lite familiare, hanno trovato una donna con una profonda ferita al mento, ematomi sul viso e sulle braccia. In un'altra stanza, tra suppellettili rotte, il marito, arrestato e portato in carcere. L'uomo era ubriaco e sul pavimento della cucina c'erano suppellettili rotte.Nei precedenti dell'uomo, negli ultimi 10 anni, diverse denunce e una condanna, per maltrattamenti in famiglia, minacce, ingiurie, lesioni.

E' stata la figlia dell'aggressore a chiedere l'intervento dei militari dell'Arma. La madre ferita riusciva a esprimersi solo a gesti: è stata trasportata d'urgenza al proto soccorso di Alessandria, dove è ricoverata.



