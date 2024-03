Due ettari di bosco e zona umida, si amplia 'Campo della sciura'

La Fondazione Comunità Novarese ha donato un contributo di 30mila euro all'associazione Burchvif di Borgolavezzaro per la creazione di una nuova area boscata e una nuova zona umida di due ettari, con l'obiettivo di diversificarne la vegetazione e migliorare la vivibilità per diverse specie animali.

Il territorio di Borgolavezzaro, seppur lontano dalle fasce protette dei parchi fluviali del Ticino, del Sesia e del Po e dalle riserve istituite dalle Regioni Piemonte e Lombardia, negli ultimi quarant'anni, ha potuto beneficiare dell'attività di rinaturalizzazione di piccole porzioni di territorio prima coltivate. Un'opera condotta dall'associazione Burchvif ets, nata nel 1984, che ha consentito la costituzione di 8 biotopi forestali e palustri, per una superficie complessiva di quasi 30 ettari.

Fondazione Comunità Novarese ha scelto di sostenere il progetto "Campo della Sciura", promosso da Burchvif ets, in partnership con Lipu Birdlife International, sotto la supervisione del dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università degli Studi di Pavia.

Il progetto ha un costo di oltre 72.000 euro "La forza di Burchvif - spiega il vice presidente Giambattista Mortarino - è rappresentata dai volontari che, da anni, scendono in campo. Chi condivide questo sogno ma non ha possibilità di partecipare fisicamente, può farlo attraverso una donazione. La sinergia consentirà di perseguire l'obiettivo e riportare, su pezzi di terra delle nostre zone, specie vegetali e animali caratteristiche che, talvolta, sono rare o in rarefazione".

"Non è la prima volta che ci troviamo a collaborare con l'associazione Burchvif - dice il direttore generale di Fondazione Comunità Novarese, Gianluca Vacchini - di cui apprezziamo non solo l'obiettivo e le modalità di cura nei confronti del territorio ma anche la capacità di coinvolgimento della comunità che, sempre, si è stretta intorno all'organizzazione".



