Contratti e carenza di organico, scioperano medici del Gradenigo

Scioperano domani, dalle 8 alle 13, i medici dell'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato Anmirs (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri) per "i contratti scaduti e condizioni di lavoro che non garantiscono il rispetto della normativa europea sull'orario di lavoro e quindi di conseguenza la sicurezza dei pazienti e degli operatori".

La decisione dello sciopero, "molto sofferta, giunge dopo lunghe ed infruttuose trattative rivolte a sollecitare decisioni della Direzione e della proprietà per sanare lo stato di disagio in cui sono costretti a lavorare i medici dipendenti dell'ospedale a causa delle sempre peggiori condizioni contrattuali, retributive e operative - scrive l'associazione Anmirs - Contratto scaduto dal 2019, retribuzioni complessivamente più basse di circa il 30% rispetto agli omologhi medici operanti nel Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e responsabilità; patologica carenza di organico che solo grazie all'enorme sacrifico profuso dai medici (che va molto al di là della prestazione contrattualmente dovuta) fortunatamente non ha ancora provocato una pericolosa ricaduta sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti: sono questi i tre punti che determinano la protesta dei medici" Durante il presidio di martedì 19 marzo davanti all'Ospedale Gradenigo i medici incontreranno pazienti e cittadini per spiegare le ragioni della loro protesta.



