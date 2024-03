Danni a portone di una casa popolare a Torino: Atc, ci preoccupa

Il vetro di un portone di una casa popolare in via Capuana a Torino, in zona Mirafiori Sud è stato trovato rotto dai residenti, con a terra del sangue, appena sostituito il giorno precedente. "È un atto che ci indigna e ci preoccupa. Innanzitutto voglio esprimere la nostra solidarietà ai residenti di via Capuana a Torino, che hanno subito un episodio di violenza inaccettabile. Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, già di per sé da condannare con con fermezza: ormai siamo di fronte ad attacchi al senso di sicurezza e alla serenità della comunità" è quanto commenta Emilio Bolla, presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale.

"È necessario - aggiunge - recuperare i valori fondamentali della democrazia, della convivenza civile e della responsabilità collettiva per preservare l'integrità, fisica e anche morale dei nostri quartieri. Quest'ultimo episodio evidenzia l'urgente necessità di un rafforzamento della sicurezza, attraverso un sostegno alle forze dell'ordine, per garantire che simili atti di violenza non si ripetano e che i responsabili siano assicurati alla giustizia" "Alla comunità di Mirafiori sud, alla quale va ancora una volta la mia solidarietà, chiedo - conclude Bolla - di aiutarci a lavorare insieme per prevenire l'aumento delle tensioni e per costruire un ambiente in cui ogni residente si senta al sicuro e rispettato". I tecnici dell'Atc, che nello stabile ha quattro alloggi di proprietà adibiti a edilizia sociale, sono intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale e al fabbro per verificare il danno e procedere con il ripristino.





