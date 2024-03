Cane senz'acqua e sotto il sole, sequestrato da guardie zoofile

Sopralluogo delle guardie ecozoofile di protezione ambientale Gepa - comandate dall'alessandrina Morena Botta - in un campo vicino al cimitero degli ebrei, in Regione Mezza Baffa di Trino (Vercelli). La segnalazione ricevuta, infatti, indica la presenza di un cucciolo di cane, taglia medio grande.

Giunti sul posto, con Asl di Casale Monferrato e polizia locale accertano lo stato di criticità di detenzione dell'animale, chiuso in una specie di pollaio sprovvisto di copertura, cuccia e senza acqua. "Il cane - riferisce Botta - era stato per giorni sotto la pioggia, senza alcun riparo, e sotto il sole: presentava polipnea termica anche da fermo.

Abbiamo chiamato i vigili del fuoco poiché non si trovava il proprietario del campo".

Erano presenti anche galline e conigli, ugualmente lasciati senza acqua e cibo a sufficienza. Il cane è stato sequestrato e portato al Canile di competenza di Borgo Vercelli.



